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В’юнник: Мріяв потрапити у Європу, але як український гравець

Нападник розповів про війну для офіційного сайту Олімпійських ігор
Сьогодні 11:58 216 0
В’юнник: Мріяв потрапити у Європу, але як український гравець
#Богдан В'юнник

Джерело - Olympics.

Центральний нападник молодіжної збірної України Богдан В'юнник мав намір потрапити у Європу в якості гравця, а не біженця.

Про це він розповів офіційному сайту Олімпійських ігор.

"Футбол, звісно дуже допомагає. Після початку війни люди проявляють більше любові до України. Я дуже вдячний їм, Україна завжди пам’ятатиме ці дні. Ми ще більше пишаємося бути українцями. Наш народ показує всьому світу, що ми можемо боротися за свою свободу, землю та своїх дітей.

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Ми, звісно, не солдати, але намагаємося показати це на футбольному полі. Я мріяв грати у Європі, але я мріяв про іншу історію. Я хотів потрапити у Європу як український гравець, а не біженець", - сказав В’юнник.

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