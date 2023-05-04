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Скрипник: Ми програли команді, яка уже століття є флагманом українського футболу

Віктор Скрипник прокоментував поразку від Динамо Скрипник пояснив поразку Динамо
Сьогодні 22:37 319 0
Скрипник: Ми програли команді, яка уже століття є флагманом українського футболу
#Ворскла, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Ворскла не використала свої шанси у матчі з Динамо.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Ми програли команді, яка, мабуть, уже століття є флагманом українського футболу. У першому таймі ми мали можливість забити 2-3 голи. Це нас порадувало. Але Динамо є Динамо.

Ці шанси, які вони мали, вони використали на 100 відсотків. Бойова гра. На жаль, не пощастило. Ми налаштовувалися, що буде шанс після повітряної тривоги. На жаль, не влучили у ворота. До травмованих додалися хлопці, у яких по 4 попередження. Це не додає позитиву.

Травма Феліпе? Ви, напевно, бачили, що це м'язи, він схопився за задню поверхню стегна. Якої категорії це пошкодження - важко сказати.

Заміна Скляра? Коли програєш, важко шукати алібі. Ми хотіли грати у відкритий футбол. Задоволені тим, як хлопці ставилися до гри. Ми не дивимося на суперника, дивимося тільки на себе. Ми дуже добре грали вперед, але Динамо є Динамо.

Чеснаков уже бігає, але ще не тренується. Ми не можемо ризикувати хлопцем. Але гравців у нас вистачає. Запевняю, ми будемо грати 11 на 11. Марлісон у Бразилії, порвав хрести. Це питання вже закрите. Чому велика кількість травм? Не в балет граємо", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ.

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