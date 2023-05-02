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Стали відомі терміни повернення Ноєра

Мануель Ноєр хоче відновити тренування через два-три тижні.
Сьогодні 12:27 120 0
Стали відомі терміни повернення Ноєра
Фото - gettyimages
#Баварія, #Мануель Ноєр

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр хоче повернутися до тренувань на полі через два-три тижні.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Кіпер планує приступити до перших спеціальних воротарських вправ та легкої бігової роботи. Якщо за декілька наступних тижнів не буде ускладнень, Ноєр хоче повністю приєднатися до тренувань з командою у липні.

Головний тренер Баварії Томас Тухель розраховує на Мануеля як на першого номера команди. В останніх матчах ворота мюнхенців захищає Ян Зоммер, який перейшов взимку через травму Ноєра.

Нагадаємо, німець зламав гомілку під час катання на лижах. Ноєру успішно провели операцію.

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