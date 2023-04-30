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Олександрія не маю наміру звільняти Ротаня

Тренер Олександрії збереже свою посаду
Сьогодні 11:34 287 0
Олександрія не маю наміру звільняти Ротаня
#Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань не втратить свою посаду після поразки від Кривбаса (1:2).

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"В мене є інформація, що було зібрання в клубі. Керував ним президент Сергій Кузьменко. Були представники тренерського штабу і навіть лідери команди, найдосвідченіші гравці. За моєю інформацією, президент досить коректно поставив питання, а чому, власне, у нас така гра, що не вистачає гостроти, агресії?

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Але довіра до тренерського складу є. В клубі розуміють, що це проєкт не на місяць і не на пів року. Я абсолютно впевнений, що у Ротаня і його складу є, принаймні, час до кінця календарного року", - сказав Співаковський.

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