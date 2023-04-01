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Невтомний Ротань та підприємливий Суркіс: як би Роналду нахвалював український футбол

Серйозний першоквітневий текст
Сьогодні 07:00 Андрій Павлечко 228 0
Невтомний Ротань та підприємливий Суркіс: як би Роналду нахвалював український футбол
#Артем Бєсєдін, #Кріштіану Роналду, #Ігор Суркіс, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду - один з найкращих гравців у історії футболу. В нього багато шанувальників по всьому світу і навіть ті, хто більше захоплюються Лео Мессі, вважають думку португальця авторитетною. Проте після переїзду в Аль-Наср, все більше людей почали кепкувати з Роналду і не сприймати його серйозно. Напевне, усвідомлюючи це, Кріш вирішив заробляти преміальні від клубу не тільки на футбольному полі, а й у медійній площині. Але трішки переборщив

"Чемпіонат Саудівської Аравії - це збалансована ліга з чудовими командами. У ній є чудові арабські гравці, а іноземці підвищують рівень. Якщо протягом 5-6 років вони продовжать нинішній курс розвитку, то ліга стане четвертою або п’ятою у світі щодо конкурентоспроможності", - сказав легендарний португалець.

Звичайно, хвалити, коли отримуєш шалені гроші - легко. Нам стало цікаво, що б казав Кріштіану про наші клуби, тренерів і гравців, якби грав в УПЛ.

"Бєсєдін - топнападник"

Якби Кріштіану Роналду перейшов в один із клубів Української Прем'єр-ліги, він би зіткнувся з конкуренцією за звання найкращого нападника чемпіонату. Зараз Владислав Ванат, Артем Довбик і Данило Сікан тримають рівень і точно б не дозволили португальцю відчувати себе розслабленим. Однак, попітнівши, Роналду все ж зміг би видертись на вершину, але тимчасово, до повернення Бєсєдіна. Тоді б риторика Кріштіану помітно змінилася.

"Артем Бєсєдін - топфорвард, в нього є досвід гри за кордоном. Скласти йому конкуренцію практично неможливо", - сказав би Кріштіану.

На футбольному полі глядачі стежили б за Артемом, щоб нарізати його дії та створювати меми. А ще нинішній нападник Омонії у дуелі з Кріштіану цілковито перетягнув би на себе медійну увагу. Всі стежили б за його рекордом, на який також полює Роман Яремчук - досить успішно, але до Бєсєдіна йому далеко. Цього сезону Артем поки не забивав, хоча для взяття воріт в нього було понад 1600 хвилин. Дивно, що Руслан Ротань не розглядав центрфорварда як кандидата до збірної. Можливо, все попереду.

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"Ротань здатен тренувати ще 2-3 команди"

Руслан Ротань, напевне, один з перших, хто встановив унікальне досягнення, на яке ніхто з тренерів точно не схоче замахнутися. Український наставник національної команди та збірної України Ю-21 програв два матчі за добу, до того ж у різних країнах. Добре, що наступного дня не грала Олександрія, а то була б можливість оформити такий собі требл.

Якщо б Роналду був гравцем клубу УПЛ, він би хотів, щоб його тренував Ротань і, авжеж, робив би все, щоб Руслан Петрович добрався й до його клубу.

"Ротань може тренувати ще 2-3 команди. Знаю, Бог любить трійцю, але в цьому випадку - чим більше, тим краще", - запевняв би Роналду.

Про Ротаня вже гуляють жарти, що той підробляє на всіх можливих роботах: адмін чату ПВК "Редан", охоронець АТБ, масажист в Інгульці. Однак далі немає куди, Ротаню потрібно видалити всі застосунки пошуку роботи й сконцентруватись на чомусь одному. Бо діла не буде.

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"Трансферна діяльність Динамо - одна з провідних у Європі"

"Іноземні гравці вже майже не приїжджають. За невеликі гроші приїжджають легіонери, які нижчі за рівень моїх футболістів. Я втратив 11 гравців за останній рік. Деякі з них показали себе дуже добре в Англії, Іспанії, Греції", – заявив Мірча Луческу. Назріває запитання: "Навіщо вони приїжджають?".

Але якщо згадати легіонерів, які заграли в Динамо, то їх можна перерахувати на пальцях однієї руки в дядька, який немає двох пальців. Кияни відверто не вміють працювати з іноземними футболістами. Здавалось, ось, Динамо підписує непоганого виконавця з неукраїнським паспортом, який повинен заграти в Києві, але Луческу "садить його на банку" і дає мінімум ігрового часу. Після такого легіонери будуть двічі думати, чи ставити автограф на листку, який підсовує президент клубу.

Втім, Роналду точно похвалив би трансферну діяльність Динамо: "В київський клуб приїжджають дуже хороші і якісні футболісти. Вони багато чого можуть дати команді".

Чого б лишень не наговорив португалець про "біло-синіх", аби тільки Суркіси взяли його на кілька днів у Монако в казино..

Андрій Павлечко, Чемпіон

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