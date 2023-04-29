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Соболь став одним з найкращих гравців Страсбура в матчі з Ліоном

Сьогодні 09:55 217 0
Соболь став одним з найкращих гравців Страсбура в матчі з Ліоном
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Едуард Соболь, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

Захисник Страсбура Едуард Соболь став одним з найкращих гравців свої команди в матчі проти Ліона (1:2).

Про це повідомляють аналітичні портали WhoScored та SofaScore.

Українець отримав оцінки 6.9 та 7.5, що є другим найкращим показником серед футболістів Страсбура.

Соболь вийшов у старті і провів на полі 70 хвилин. На його рахунку 41 дотик, 16 з 20 виконаних пасів (80%), 2 ключових передачі, 1 з 5 точних навісів, 10 втрат та одна успішна спроба дриблінгу.

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