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Реал хоче продовжити контракт з Начо

Начо може отримати новий контракт
Сьогодні 20:42 285 0
Реал хоче продовжити контракт з Начо
Фото - gettyimages
#Начо, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Реал має намір зберегти у складі команди захисника Начо Фернандеса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Бланкос запропонували 33-річному іспанцю продовження контракту до 2024 року.

Начо – вихованець Реала. Чинна угода захисника з мадридським клубом діє до 30 червня 2023 року.

У поточному сезоні Начо провів 37 матчів за Реал у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. Загалом на рахунку захисника понад 300 поєдинків за мадридців.

Раніше повідомлялося, що Реал може відмовитися від трансферу Джеймса.

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