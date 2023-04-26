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Реал може відмовитися від трансферу Джеймса

Це пов’язано з травматичністю 23-річного англійця
Сьогодні 13:23 259 0
Реал може відмовитися від трансферу Джеймса
Фото: Getty ImagesРеал починає втрачати інтерес до ідеї придбання правого захисника Челсі Ріса Джеймса. Про це повідомляє Madrid Universa. Це пов’язано з травматичністю 23-річного англійця. Цього сезону Джеймс вже тричі вилітав через пошкодження коліна. Д
#Реал Мадрид, #Челсі, #Ріс Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Реал починає втрачати інтерес до ідеї придбання правого захисника Челсі Ріса Джеймса.

Про це повідомляє Madrid Universa.

Це пов’язано з травматичністю 23-річного англійця.

Цього сезону Джеймс вже тричі вилітав через пошкодження коліна. До кінця поточної кампанії Ріс вже не зіграє.

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