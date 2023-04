Реал починає втрачати інтерес до ідеї придбання правого захисника Челсі Ріса Джеймса.

Про це повідомляє Madrid Universa.

Це пов’язано з травматичністю 23-річного англійця.

Цього сезону Джеймс вже тричі вилітав через пошкодження коліна. До кінця поточної кампанії Ріс вже не зіграє.

Reece James' injury record could prevent Real Madrid from following up their interest in him.



