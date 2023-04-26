Це пов’язано з травматичністю 23-річного англійця

Фото: Getty ImagesРеал починає втрачати інтерес до ідеї придбання правого захисника Челсі Ріса Джеймса. Про це повідомляє Madrid Universa. Це пов’язано з травматичністю 23-річного англійця. Цього сезону Джеймс вже тричі вилітав через пошкодження коліна. Д