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ПСЖ майже узгодив з Осімхеном умови контракту

Нігерієць віддає перевагу клубам АПЛ
Сьогодні 14:41 263 0
ПСЖ майже узгодив з Осімхеном умови контракту
Фото: Getty Images
#Наполі, #Осімхен, #ПСЖ, #Луїш Кампуш

Джерело - Foot Mercato.

Футбольний радник ПСЖ Луїш Кампуш майже узгодив умови особистого контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном.

Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

Домовленість має послужити основою для подальших перемовин з президентом неаполітанців Ауреліо Де Лаурентісом, які сподівається отримати за футболіста 150 млн євро.

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Сам Осімхен не вважає ПСЖ основним варіантом для себе. Він віддає перевагу клубам АПЛ, де ним цікавиться Манчестер Юнайтед та Челсі, потім Бундеслізі, де ним цікавиться Баварія, а потім вже парижанам у третю чергу.

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