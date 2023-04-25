Манчестер Юнайтед може переманити лідера ПСЖ

Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні вінгера ПСЖ Неймара.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Бразилець може залишити Париж у літнє трансферне вікно.
Поки що ніяких конкретних пропозицій "манкуніанці" не робили ні ПСЖ, ні футболісту. Вони цікавилися ним та його ситуацією на початку року.
Якщо катарські шейхи все ж зможуть придбати МЮ, там очікують на прихід декількох зіркових футболістів у літнє трансферне вікно.
Хоча Неймар хоче залишитися на Парк де Пренс, його може спокусити перспектива грати в Прем'єр-лізі.
Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у трансфері Неймара.