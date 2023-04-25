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Манчестер Юнайтед може переманити лідера ПСЖ

Неймар влітку може влітку змінити клуб
Сьогодні 15:39 359 0
Манчестер Юнайтед може переманити лідера ПСЖ
#Манчестер Юнайтед, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні вінгера ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Бразилець може залишити Париж у літнє трансферне вікно.

Поки що ніяких конкретних пропозицій "манкуніанці" не робили ні ПСЖ, ні футболісту. Вони цікавилися ним та його ситуацією на початку року.

Якщо катарські шейхи все ж зможуть придбати МЮ, там очікують на прихід декількох зіркових футболістів у літнє трансферне вікно.

Хоча Неймар хоче залишитися на Парк де Пренс, його може спокусити перспектива грати в Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений у трансфері Неймара.

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