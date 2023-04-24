Челсі може підписати лідера ПСЖ

Неймар влітку може влітку змінити клуб

Бразильський форвард ПСЖ Неймар влітку може перейти у Челсі.

Про це повідомляє The Mirror.

На початку року президент "синіх" Тодд Боелі провів зустріч з президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі у Парижі, щоб обговорити можливість підписання зіркового вінгера. У трансфері Неймара, начебто, зацікавлений щонайменше ще один клуб АПЛ. Раніше ЗМІ повідомляли, що парижани пропонували бразильця Ліверпулю.

ПСЖ квапиться спекатись Неймара найближчим часом, оскільки це остання можливість заробити непогані гроші на трансфері вінгера, який дедалі частіше страждає від травм. Він не грає вже майже 2 місяці через ушкодження щиколотки, якого зазнав у лютому. У березні бразилець успішно переніс хірургічну операцію та може повернутися на поле орієнтовно до кінця квітня.

Раніше повідомлялося, що у Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино.

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