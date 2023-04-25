Лемпард залишиться в Челсі до кінця сезону

Челсі у пошуках головного тренера

Челсі перебуває на фінальній стадії перемовин із Маурісіо Почеттіно, проте у цьому сезоні його чекати у клубі не варто.

Про це повідомляє ESPN.co.uk.

"Пенсіонери" не бажають звільняти Френка Лемпарда зараз і дадуть йому можливість допрацювати до літа 2023 року.

Після цього, очікується, що вакантне місце займе аргентинський менеджер. Почеттіно вважає проєкт Челсі відповідним для себе і має намір створити молоду команду, здатну грати у його футбол.

Статистика Лемпарда після повернення в Челсі не вражає. Френк програв усі чотири своїх матчі після повернення у рідний клуб на посаду тимчасового тренера.

Нагадаємо, Челсі має запасний варіант у випадку зриву угоди з Почеттіно.