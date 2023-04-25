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Челсі має запасний варіант у випадку зриву угоди з Почеттіно

Челсі у пошуках головного тренера
Сьогодні 13:59 307 0
Челсі має запасний варіант у випадку зриву угоди з Почеттіно
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Почеттіно, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Арне Слот і Венсан Компані розглядаються, як альтернативний варіант, якщо Маурісіо Почеттіно не очолить Челсі.

Про це повідомляє The Guardian.

Контракт Арне Слота з Феєнордом розрахований ще на два сезони, тому "синім" доведеться заплатити роттердамському клубу компенсацію за тренера. Лондонський клуб має намір перемкнутися на його кандидатуру лише в тому випадку, якщо угода з Маурісіо Почеттіно з якихось причин зірветься.

Ще одним запасним варіантом вважається наставник Бернлі Венсан Компані.

Водночас джерело називає формальністю той факт, що Челсі тримає в голові запасний варіант зі Слотом і Компані, адже в Англії не сумніваються: "сині" зуміють домовитися з Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що Челсі може продати Кулібалі.

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