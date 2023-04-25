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Гасперіні пояснив перемогу над Ромою

Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу над Ромою
Сьогодні 09:44 324 0
Гасперіні пояснив перемогу над Ромою
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Рома

Джерело - sport.ua.

Аталанта показала відмінну гру проти Роми у 31 турі Серії А.

Про це розповів головний тренер команди з Бергамо Джан П'єро Гасперіні.

"Аталанта ніколи не була у поганій фізичній формі, але щоб домогтися результату проти Роми, нам, безумовно, потрібна відмінна гра, і ми до цього були готові. Кожен матч унікальний, потрібно грати понад 90 хвилин на наших сильних сторонах. Нам потрібно було добре грати у всіх компонентах, оскільки Рома – сильна команда", – заявив Гасперіні.

Нагадаємо, Аталанта переграла Рому у 31 турі Серії А.

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