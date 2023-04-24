Азар не зіграє з Жироною Циганкова через травму

Джерело - football.ua.
Вінгер Реала Еден Азар не зіграє проти Жирони в наступному турі іспанської Ла-Ліги.
Про це повідомляє PartidazoCOPE.
Футболіст не потрапив до заявки на матч через травму лівої кісточки. За інформацією джерела, завтра він пройде обстеження, які визначать міру серйозності пошкодження.
У поточному сезоні Азар провів 5 матчів у Ла-Лізі та відзначився одним асистом.
Раніше Азар відмовив турецькому клубу.
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