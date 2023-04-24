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Азар не зіграє з Жироною Циганкова через травму

Еден Азар знову травмувався
Сьогодні 19:41 250 0
Азар не зіграє з Жироною Циганкова через травму
Фото - gettyimages
#Жирона, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга, #Еден Азар

Джерело - football.ua.

Вінгер Реала Еден Азар не зіграє проти Жирони в наступному турі іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє PartidazoCOPE.

Футболіст не потрапив до заявки на матч через травму лівої кісточки. За інформацією джерела, завтра він пройде обстеження, які визначать міру серйозності пошкодження.

У поточному сезоні Азар провів 5 матчів у Ла-Лізі та відзначився одним асистом.

Раніше Азар відмовив турецькому клубу.

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