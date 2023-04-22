Артета: Арсенал був дуже близький до перемоги

Арсенал був близьким до перемоги у матчі 32 туру АПЛ проти Саутгемптона (3:3).

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Звичайно, розчарований результатом. Ми самі собі все ускладнили тим, як почали гру, пропустили гол, потім ще один.

Продовжували намагатись та створювали один момент за іншим, йшли до того, що хотіли. Зрештою, повірили, що здатні виграти та мали два дуже добрих моменти.

Підтримка та любов, які ми отримували — повне єднання з духом гравців. Ми були дуже близькі до перемоги. Не бачив, щоб хтось ховався — усі дуже цього хотіли.

Вже не дочекаюсь Манчестер Сіті - це один з тих матчів, який хочеш грати. Коли все на кону, маєш йти та вигравати. Гра буде підготовлена до цього — це точно.

В цьому краса цього спорту. Хочеш бути на цьому місці. В нас буде неймовірна подорож до Манчестера і ми будемо ретельно готуватись до неї", - сказав Артета.