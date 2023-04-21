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Зінченко зіграв 100-й матч в Англійській Прем'єр-лізі

Вчора 22:02 367 0
Зінченко зіграв 100-й матч в Англійській Прем'єр-лізі
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Український легіонер лондонського Арсенала Олександр Зінченко провів 100-й матч в Англійській Прем'єр-лізі.

Захисник "гармашів" вийшов на матч проти Саутгемптона в 32 турі АПЛ у стартовому складі. Зінченко зіграв 76 матчів у складі Манчестер Сіті та 24 - за Арсенал. На рахунку українського футболіста ві АПЛ - 1 гол (за Арсенал), 9 голових передач, 5 жовтих і 1 червона картка.

Зінченко перейшов у Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт на 4 роки. Всього за "гармашів" футболіст збірної України провів 29 матчів. За Манчестер Сіті українець грав з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв. 4-разовий чемпіон Англії.

На момент переходу трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістом в історії.

У ювілейному матчі зі Саутгемптоном Олександр провів на полі 71 хвилину, а гра завершилась із рахунком 3:3.

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