Максимов: Не буду в майбутньому працювати головним тренером Полісся

Новопризначений спортивний директор Полісся Юрій Максимов не претендуватиме на тренерську посаду житомирської команди.

Про це розповів сам фахівець.

"Зустрівся з президентом ФК Полісся Геннадієм Буткевичем. Ми обговорили багато питань життєдіяльності клубу та його розвитку у найближчому майбутньому. Я прийняв запрошення, яке надійшло мені від Геннадія Владиславовича. Перше, що я хочу заявити, що я за жодних обставин не буду в майбутньому працювати головним тренером Полісся. Я знаю, що Геннадій Буткевич у всьому підтримує головного тренера команди Юрія Калитвинцева. У цьому питанні хочеться одразу розставити всі крапки над і. Для мене робота спортивним директором – це новий виклик. До цього я багато років пропрацював головним тренером і в майбутньому, не виключатимемо, що я можу повернутися до цієї посади, але тільки не в Поліссі.

Я призначений спортивним директором клубу і відповідатиму за спортивну частину роботи клубу: селекція до основного складу, куріювання команди U-19, виховання дітей у дитячо-юнацької академії клубу.

Ми всі разом маємо добиватися переможного результату. Полісся має вийти до Прем’єр-ліги і бути там на гідному рахунку", - відзначив Максимов.