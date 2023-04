Нагельсманн відмовився очолити Челсі

Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн відмовився стати головним тренером Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Після кількох раундів переговорів сторони не дійшли згоди. Нагельсманн був головним кандидатом на роботу в Челсі. Скоріше за все, тренер прийняв остаточне рішення відмовитись від пропозиції.

Також повідомляється, що не розглядається і кандидатура Луїса Енріке, якого раніше називали серед ймовірних претендентів. При цьому Маурісіо Почеттіно все ще є кандидатом на роботу з Челсі.

