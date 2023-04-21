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Нагельсманн відмовився очолити Челсі

Нагельсманн був головним кандидатом на роботу в Челсі
Сьогодні 18:22 335 0
Нагельсманн відмовився очолити Челсі
#Баварія, #Челсі, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн відмовився стати головним тренером Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Після кількох раундів переговорів сторони не дійшли згоди. Нагельсманн був головним кандидатом на роботу в Челсі. Скоріше за все, тренер прийняв остаточне рішення відмовитись від пропозиції.

Також повідомляється, що не розглядається і кандидатура Луїса Енріке, якого раніше називали серед ймовірних претендентів. При цьому Маурісіо Почеттіно все ще є кандидатом на роботу з Челсі.

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