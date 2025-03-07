Боговін у драматичному бою поступився італійцю на Кубку світу

Український шабліст Богдан Боговін прикро поступився італійцю П'єтро Торре в матчі 1/32 фіналу Кубку світу з фехтування.

Українець невдало розпочав поєдинок, програвши 5 уколів поспіль. Проте після цього він навіть вийшов уперед (6:5). Суперник зумів відновити свою перевагу та навіть мав запас у 3 уколи (11:14), але Богдан знову зрівняв рахунок. На жаль, вирішальний укол зробив італійський суперник.

Зауважимо, що 23-річний фехтувальник був єдиним з представників України, хто зумів пробитися до цієї стадії. А переможцем турніру став земляк Торре – Мішель Галло.

Нагадаємо, напередодні українські шпажистки захистили титул чемпіонок Європи в команді, який тривав у турецькій Анталії. Також раніше 17-річна українка Анна Максименко здобула перемогу у фіналі особистих змагань шпажисток.