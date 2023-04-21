Челсі провів початкові переговори з представниками Почеттіно

Процес переговорів можна вважати позитивним

Джерело - The Telegraph.

Відбулися початкові переговори між представниками Челсі та аргентинським тренером Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Процес переговорів можна вважати позитивним. Попри це лондонці поки не змінили своєї думки щодо Юліана Нагельсманна, який є пріоритетним кандидатом.

Повідомлялося, що малоймовірним тепер є призначення іспанця Луїса Енріке, він натомість розмовлятиме з Тоттенгемом.

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