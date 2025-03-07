Зоря перемогла Оболонь: огляд матчу УПЛ

Луганська Зоря у домашньому матчі обіграла столичну Оболонь у межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Дублем у складі Зорі відзначився сербський півзахисник Петер Мічин. У київського клубу гол на свій рахунко записав Данило Карась.

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 7 березня

Зоря – Оболонь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Мічин, 2:0 – 62 Мічин, 2:1 – 68 Карась

Зоря: 1. Сапутін (К), 55. Джордан, 21. Башич, 32. Тронтель, 10. Жуніньо, 6. Попара, 5. Яцик, 22. Мічін (15. Дришлюк, 89), 9. Слесар (14. Василець, 66), 29. Білоцерковець (11. Супряга, 90+1), 17. Горбач (28. Будківський, 66).

Оболонь: 1. Федорівський, 55. Суханов, 2. Карась, 3. Приймак, 15. Стасюк, 44. Вітенчук (95. Курко, 87), 7. Блізніченко (24. Прокопенко, 63), 17. Черненко (К), 25. Груша (99. Теслюк, 87), 79. Ільїн, 9. Устименко.

Попередження: Слесар 53, Попара 77 – Черненко 26, Карась 84.

Зоря здобула свою другу поспіль перемогу та з 28 очками посідає 6-ту сходинку в турнірній таблиці. Оболонь з 18 балами перебуває на 13-й позиції.

Напередодні Олександрія з голом Шепелєва здолала Колос.