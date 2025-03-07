У Формулі 1 вперше за 10 років буде 11 команд

Команда Каділлак, яку очолює General Motors, стане одинадцятим учасником Формули 1 у 2026 році. Востаннє таке було рівно 10 років тому.

Про це повідомила пресслужба Ф1.

Зазначається, що заявка американського бренду отримала схвалення з боку Міжнародної автомобільної федерації (FIA) та самої Формули 1. Команда прискорює свою підготовку до участі в змаганнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський автовиробник Феррарі уклав угоду з командою Каділлак щодо постачання двигунів. Пілотом команди може стати Серхіо Перес.

Після завершення минулого сезону Він втратив своє місце у "королівських гонках" – Ред Булл домовився з гонщиком про розірвання контракту.

А наступного ж дня "бики" затвердили нового напарника Макса Ферстаппена, яким став Ліам Лоусон. Новозеландця підвищили з Альфа Таурі попри те, що він має на своєму рахунку всього 11 Гран-прі Формули-1.

Новий сезон розпочнеться вже наступного тижня, а саме 14 березня етапом в Австралії. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гонок та сесій Формули-1 у 2025 році.