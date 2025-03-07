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Бущан – у старті Аль-Шабаба на матч з Аль-Насром Роналду

Олександр Булава — 7 березня 2025, 20:27
Бущан – у старті Аль-Шабаба на матч з Аль-Насром Роналду
Георгій Бущан
x.com/AlShababSaudiFC

Український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан розпочне у стартовому складі матч 24 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Насра.

Для українця це буде шостий матч за новий клуб, наразі у нього 10 пропущених голів.

Зазначимо, що у стартовому складі Аль-Насрі гру розпочне португальський нападник Кріштіану Роналду, який нещодавно пропустив гру команди в азійській Лізі чемпіонів.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

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Георгій Бущан

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