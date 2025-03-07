Бущан – у старті Аль-Шабаба на матч з Аль-Насром Роналду

Український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан розпочне у стартовому складі матч 24 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Насра.

Для українця це буде шостий матч за новий клуб, наразі у нього 10 пропущених голів.

11 Lions Ready for the Derby 🦁 #YallaShabab 🤍🖤 pic.twitter.com/gMTcUqkvZw — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) March 7, 2025

Зазначимо, що у стартовому складі Аль-Насрі гру розпочне португальський нападник Кріштіану Роналду, який нещодавно пропустив гру команди в азійській Лізі чемпіонів.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.