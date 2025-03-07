Історичне досягнення: Гераскевич посів четверте місце на ЧС-2025

Українці Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк виступили у вирішальному четвертому заїзді на чемпіонаті світу зі скелетону, який триває в американському Лейк-Плесіді.

17-річний Лавренюк у вирішальній спробі показав час – 3,40,59 та вдруге за день оновив свій особистий рекорд. У підсумку посів 21-те місце.

Водночас Гераскевич, який розпочинав четвертий заїзд сьомим, також оновив особистий рекорд на рівні чемпіонатів світу, показавши результат 3,37,49.

Після невдалих спроб американця Остіна Флоріана, німця Крістофера Гротгера та китайця Ін Чена українець піднявся на четверту сходинку. Від подіуму його відділили 0,08 секунди.

Гераскевич встановив історичне досягнення для України, до цього найкращим результатом на рівні чемпіонату світу було 10-те місце у 2024 році.

Перемогу у заїзді здобув британець Метт Вестон, для якого це було друга золота нагорода у кар'єрі.

Результати ЧС-2025 зі скелетону

1. Метт Вестон (Велика Британія) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Велика Британія) + 1.90

3. Алекс Юнгк (Німеччина) + 1.93

4. Владислав Гераскевич (Україна) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Україна) +5.11

Нагадаємо, напередодні Гераскевич повторив особистий рекорд на Євро-2025, посівши 10 місце. Також він став сьомим у загальному заліку Кубку світу та виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи.