Ла-Ліга хоче скоротити зарплати суддів

Ла-Ліга хоче скоротити зарплатні суддів майже вдвічі

Керівництво Ла-Ліги та клуби чемпіонату хочуть зменшити зарплатні арбітрів з наступного сезону.

Про це повідомляє Sport з посиланням на El Chiringuito.

В середньому арбітр отримує близько 300 тис євро на рік (20 матчів в бригаді + 20 матчів в кімнаті ВАР), Ла-Ліга хоче зменшити цю цифру до 180 тисяч євро.

Орган йде на цей крок через погане співвідношення витрат та підсумкової якості суддівства.

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