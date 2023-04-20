Ла-Ліга хоче скоротити зарплати суддів

Джерело - tribuna.com.
Керівництво Ла-Ліги та клуби чемпіонату хочуть зменшити зарплатні арбітрів з наступного сезону.
Про це повідомляє Sport з посиланням на El Chiringuito.
В середньому арбітр отримує близько 300 тис євро на рік (20 матчів в бригаді + 20 матчів в кімнаті ВАР), Ла-Ліга хоче зменшити цю цифру до 180 тисяч євро.
Орган йде на цей крок через погане співвідношення витрат та підсумкової якості суддівства.
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