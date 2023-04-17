Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив

Колишній футболіст Динамо і збірної України, а нині головний тренер Аль-Айна, Сергій Ребров вдячний партнеру по Динамо початку 90-х Павлу Шкапенку за підтримку.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені важко будь-що оцінювати щодо футбольної кар'єри Павла, для мене він, перш за все, був дуже хорошим другом. Навіть коли нас обох уже не було в Динамо, ми дуже часто зідзвонювалися, спілкувалися, і останнім часом теж не втрачали зв'язок, навіть незважаючи на занадто різний спосіб життя.

І новина про відхід Паші мене дуже вразила. Адже дуже великий шматок мого життя пов'язаний саме з ним, ми разом прийшли в Динамо, разом ставали частиною цієї команди. Я вдячний йому за ті роки, що ми були разом, за те, як він мене в усьому підтримував. Це була дуже добра людина, яка підкуповувала своєю ненав'язливістю, своєю тактовністю. У новій обстановці, коли я тільки приїхав до Києва, Паша виявився єдиним другом, це була людина дуже порядна і надійна, поруч із якою завжди відчувалася підтримка. Я вдячний йому за все, що він для мене зробив, нехай земля йому буде пухом", - сказав Ребров.