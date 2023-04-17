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Ньюкасл хоче підписати захисника Монци

Бразилець може перебратись до найкращої ліги світу
Вчора 23:10 131 0
Ньюкасл хоче підписати захисника Монци
#Ньюкасл

Джерело - football.ua.

Склад Ньюкасла може поповнити 24-річний лівий захисник Монци Карлос Аугусто.

Про це повідомляє Марко Контеріо.

Представники англійського клубу вже декілька разів відвідували ігри Монци заради бразильця. Також зазначається, що ще деякі клуби цікавляться футболістом, але Ньюкасл - фаворит в підписанні гравця.

У поточному сезоні Аугусто забив 5 голів та віддав 5 результативних передач у 29 матчах. Transfermarkt оцінює Аугусто у 8 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл хоче підписати хавбека Лаціо Милинковича-Савича.

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