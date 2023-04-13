Джерело - Gazeta Sporturilor.
Власник Шахтаря Рінат Ахметов заробляє гроші для команди.
Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.
"Шахтар має керівника, який любить футбол більше, ніж гроші. Ахметов заробляв гроші для команди. Він був закоханий у цю команду із шести-семи років і ніколи не погоджувався брати команду з-за кордону чи інший клуб з України.
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Востаннє спілкувалися два тижні тому. Він засмутився, що я пішов у київське Динамо, але ж ми професіонали. У Динамо мене тільки попросили прийти та поговорити, бо мали складний період, і зрештою переконали підписати контракт", - сказав Луческу.
Нагадаємо, у головного тренера Динамо Мірчі Луческу розвинувся коксартроз.