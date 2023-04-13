Власник Шахтаря Рінат Ахметов заробляє гроші для команди.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Шахтар має керівника, який любить футбол більше, ніж гроші. Ахметов заробляв гроші для команди. Він був закоханий у цю команду із шести-семи років і ніколи не погоджувався брати команду з-за кордону чи інший клуб з України.