Барселона може продати кількох гравців атаки влітку

Джерело - AS.

Півзахисник Барселони Ансумане Фаті у літнє трансферне вікно може покинути команду

Про це повідомляє AS.

У клубі незадоволені нещодавніми заявами батька футболіста, який говорив про бажання того, щоб його син покинув Барселону.

Агента іспанця Жорже Мендеша попросили шукати пропозиції по Фаті з сумою компенсації не менше ніж у 40 мільйонів євро.

Влітку клуб також може покинути форвард Ферран Торрес, який не зміг переконати керівництво каталонців.

У випадку з нападником сума трансферу нападника менше, ніж 40 мільйонів євро завдасть Барселоні збитків, тому можливий варіант оренди з правом викупу.