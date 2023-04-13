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Барселона може продати кількох гравців атаки влітку

Сьогодні 18:33 232 0
Барселона може продати кількох гравців атаки влітку
Фото: Getty Images
#Барселона, #Фаті, #Ферран Торрес

Джерело - AS.

Півзахисник Барселони Ансумане Фаті у літнє трансферне вікно може покинути команду

Про це повідомляє AS.

У клубі незадоволені нещодавніми заявами батька футболіста, який говорив про бажання того, щоб його син покинув Барселону.

Агента іспанця Жорже Мендеша попросили шукати пропозиції по Фаті з сумою компенсації не менше ніж у 40 мільйонів євро.

Влітку клуб також може покинути форвард Ферран Торрес, який не зміг переконати керівництво каталонців.

У випадку з нападником сума трансферу нападника менше, ніж 40 мільйонів євро завдасть Барселоні збитків, тому можливий варіант оренди з правом викупу.

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