Барселона може продати кількох гравців атаки влітку

Джерело - AS.
Півзахисник Барселони Ансумане Фаті у літнє трансферне вікно може покинути команду
Про це повідомляє AS.
У клубі незадоволені нещодавніми заявами батька футболіста, який говорив про бажання того, щоб його син покинув Барселону.
Агента іспанця Жорже Мендеша попросили шукати пропозиції по Фаті з сумою компенсації не менше ніж у 40 мільйонів євро.
Влітку клуб також може покинути форвард Ферран Торрес, який не зміг переконати керівництво каталонців.
У випадку з нападником сума трансферу нападника менше, ніж 40 мільйонів євро завдасть Барселоні збитків, тому можливий варіант оренди з правом викупу.