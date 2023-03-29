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Батько Фаті: Якби все залежало від мене, я б покинув Барселону

Батько Фаті висловився щодо ігрового часу сина
Сьогодні 12:15 184 0
Батько Фаті: Якби все залежало від мене, я б покинув Барселону
Фото: Getty Images
#Барселона, #Фаті

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Ансу Фаті отримує недостатньо ігрового часу.

Про це заявив його батько Борі Фаті.

"Я сказав йому покинути Барселону, якщо ситуація не зміниться. Він повинен грати більше. Ансу відповів мені, що я не правий, він хоче залишитися й досягти успіху в цьому клубі. Якби все залежало від мене, я б покинув Барселону вже завтра".

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Чому Хаві не дає йому ігровий час? Це гарне запитання. У нього є на це свої причини. Ансу ні в якому разі не засмучений через нього, Хаві був його кумиром у дитинстві. І мені подобається Хаві. Я тричі спілкувався з ним особисто. Він казав мені, що Ансу потрібно працювати".

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"Я ніколи не критикуватиму Реал, бо в житті буває всяке, ніколи не знаєш, що може статися. Я дуже злий і більше не хочу ходити на домашні ігри", - сказав Фаті-старший.

Нападник Челсі П’єр-Емерік Обамеянг хотів би повернутися у Барселону.

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