Батько Фаті: Якби все залежало від мене, я б покинув Барселону

Батько Фаті висловився щодо ігрового часу сина

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Ансу Фаті отримує недостатньо ігрового часу.

Про це заявив його батько Борі Фаті.

"Я сказав йому покинути Барселону, якщо ситуація не зміниться. Він повинен грати більше. Ансу відповів мені, що я не правий, він хоче залишитися й досягти успіху в цьому клубі. Якби все залежало від мене, я б покинув Барселону вже завтра".

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Чому Хаві не дає йому ігровий час? Це гарне запитання. У нього є на це свої причини. Ансу ні в якому разі не засмучений через нього, Хаві був його кумиром у дитинстві. І мені подобається Хаві. Я тричі спілкувався з ним особисто. Він казав мені, що Ансу потрібно працювати".

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"Я ніколи не критикуватиму Реал, бо в житті буває всяке, ніколи не знаєш, що може статися. Я дуже злий і більше не хочу ходити на домашні ігри", - сказав Фаті-старший.

😁 Disfruta de los mejores momentos de la entrevista a Bori Fati, padre de @ANSUFATI, en @partidazocope



😡 Su enfado por los pocos minutos de su hijo en el @FCBarcelona

💸 El futuro de Ansu fuera del Barça

👀¿El @RealMadrid?

❌ Su papel en el Mundial



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/AFAZQh02Sw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 28, 2023

Нападник Челсі П’єр-Емерік Обамеянг хотів би повернутися у Барселону.