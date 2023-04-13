Спалетті: Характер Наполі все ще формується

Наполі чудово налаштувався на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це розповів головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті.

"Тут нема чого обговорювати. Говорити про матчі після їх закінчення – це гаяти час, бо змінити вже нічого не можна.

Ми чудово налаштувалися, я подякував команді за те, що побачив. Ми робили на полі те, що мали, те, чого я очікував від хлопців. Відмінна робота.

Кожна втрата у складі ускладнює ситуацію, але у нас є футболісти, здатні замінити відсутніх, і саме завдяки цьому ми досягли того, чого досягли. Мені шкода, що Замбо-Ангісса не зіграє у матчі-відповіді, це несправедливо, але добре. Я вже планував його заміну, лише думав, кого випустити. Шкода, що ми хвилину чи дві витратили на те, щоб вирішити, на кого його замінити.

Якщо говорити про наш характер, то він все ще формується певною мірою. Ми чутливі до ситуацій, у яких опиняємось, наприклад, до тієї атмосфери, що була на матчі з Міланом у нас вдома.

Чи чули ви, як підтримували команду? А коли ми грали вдома, було чути лише мовчазний протест фанатів та святкування тисячі фанатів Мілана", – сказав Спалетті.