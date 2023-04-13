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Визначено найкращого гравця чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Наполі

Сьогодні 09:10 271 0
Визначено найкращого гравця чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Наполі
#Мілан, #Наполі, #Браїм Діас

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Мілан здобув мінімальну перемогу над Наполі (1:0).

23-річний іспанський півзахисник Мілана Брахім Діас отримав нагороду найкращому гравцю матчу від УЄФА.

"Він відіграв важливу роль для досягнення мети. Щоразу, коли він був із м'ячем, він показував блискучу гру, яка мала неймовірне значення для визначення кращої команди між двома дуже рівними колективами. Він змінив темп гри та мав гарне технічне виконання", - йдеться в повідомленні.

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