Циганков може отримати конкурента з Реала

Жирона готує трансфер гравця Реала

Головний тренер Жирони Мічел і спортивний директор клубу хочуть оформити трансфер 21-річного півзахисника молодіжної команди Реала Серхіо Аррібаса.

Про це повідомляє Relevo.

Жирона хотіла підписати Аррібаса ще минулого року, однак Реал тоді не відпустив свого талановитого вихованця, який запалює у молодіжці (29 матчів, 13 голів, 7 асистів). На клубному чемпіонаті світу Аррібас вийшов у складі першої команди і забив гол вже через 28 секунд після появи на полі.

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Каталонський клуб налаштований скористатися успішним досвідом співпраці з Реалом і таки оформити перехід гравця, для якого поки немає місця в команді Карло Анчелотті, але якого вважають ідеальним профайлом для Жирони. Представники клубу вже відвідували кілька матчів за участю Аррібаса.

Аррібас переважно виступає на позиції центрального атакувального хавбека, однак лівоногий іспанець може зіграти і на позиції вінгера. Відповідно, за певних умов Аррібас може стати конкурентом Віктора Циганкова.

Раніше Суркіс пояснив трансфер Циганкова у Жирону.

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