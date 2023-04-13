Головне
Стали відомі всі учасники плей-оф НХЛ
Сьогодні 10:41 316
Реал Луніна переграв Челсі Мудрика, Мілан здолав Наполі: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1113
Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:54 2750
Усик може побитися з Ф’юрі у Саудівській Аравії
Вчора 22:25 873
Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті
Вчора 19:10 7451
Світоліна здобула першу перемогу після повернення у теніс
Вчора 18:31 1513
Захисник Динамо зацікавив європейські клуби
Вчора 17:11 1776
Луческу поїде з Динамо на матч проти Руха
Вчора 16:55 886
Шахтар вирвав перемогу у Львова у 6 турі УПЛ
Вчора 15:56 1270
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі
Вчора 10:00 2409
Прямі трансляції

Циганков може отримати конкурента з Реала

Жирона готує трансфер гравця Реала
Сьогодні 12:55 287 0
Циганков може отримати конкурента з Реала
#Жирона, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - football24.uа.

Головний тренер Жирони Мічел і спортивний директор клубу хочуть оформити трансфер 21-річного півзахисника молодіжної команди Реала Серхіо Аррібаса.

Про це повідомляє Relevo.

Жирона хотіла підписати Аррібаса ще минулого року, однак Реал тоді не відпустив свого талановитого вихованця, який запалює у молодіжці (29 матчів, 13 голів, 7 асистів). На клубному чемпіонаті світу Аррібас вийшов у складі першої команди і забив гол вже через 28 секунд після появи на полі.

Актуально: Барселона - Жирона 0:0: огляд матчу

Каталонський клуб налаштований скористатися успішним досвідом співпраці з Реалом і таки оформити перехід гравця, для якого поки немає місця в команді Карло Анчелотті, але якого вважають ідеальним профайлом для Жирони. Представники клубу вже відвідували кілька матчів за участю Аррібаса. 

Аррібас переважно виступає на позиції центрального атакувального хавбека, однак лівоногий іспанець може зіграти і на позиції вінгера. Відповідно, за певних умов Аррібас може стати конкурентом Віктора Циганкова.

Раніше Суркіс пояснив трансфер Циганкова у Жирону.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 2750
Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті 7451
Захисник Динамо зацікавив європейські клуби Захисник Динамо зацікавив європейські клуби 1776
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 9647
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? 1929
Аль-Наср звільнив головного тренера Аль-Наср звільнив головного тренера 2180
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 19115
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42280
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113028
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45010
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33699
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 9151