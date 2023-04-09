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Суркіс пояснив трансфер Циганкова у Жирону

Ігор Суркіс прокоментував трансфер Віктора Циганкова у Жирону
Сьогодні 22:10 365 0
Суркіс пояснив трансфер Циганкова у Жирону
#Динамо Київ, #Жирона, #Ігор Суркіс, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Динамо не втратило фінансово у переході Віктора Циганкова у Жирону.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Я розумів, що Циганков давно хоче піти. Якби не війна, це був би більш цивілізований трансфер. Він скористався тією паузою, що була. Договорився з Жироною, його агенти та батько мали на нього десь великий вплив. Ми в фінансовому плані нічого не втратили. Якщо Циганков буде добре грати, то буде проданий в якийсь топклуб. І в нас є 50% прав.

З Жирони, де він кожного тижня на видноті… Глядачі, експерти оцінюють його гру, тому це може бути навіть більший трансфер, ніж якби продали його з Динамо. Хочу наголосити, що до цього зимового вікна не було жодної конкретної пропозиції. У мене совість чиста. Він пішов – це його право. В грошах отримали менше, ніж хотіли, але нічого не втратили.

Будемо терпіти та чекати, вболіватиму за нього, щоб він вийшов на кращий рівень, і його продадуть. А якщо ні – то така його доля та ціна, за яку ми його продали", – відзначив Суркіс.

Нагадаємо, Жирона заплатила 5 млн євро за трансфер 25-річного футболіста. Циганков у поточному сезоні провів 8 матчів за Жирону, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Раніше стала відома зарплата Циганкова у Жироні.

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