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ПСЖ хоче позбутися форварда

Нападник може змінити клуб
Сьогодні 11:55 465 0
ПСЖ хоче позбутися форварда
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Юго Екітіка

Джерело - isport.ua.

ПСЖ готовий влітку розпрощатися з форвардом Юго Екітіке.

Про це повідомляє журналіст Адрієн Греньє.

Керівництво ПСЖ розчароване в Екітіке та розраховує продати гравця влітку. Клуб поки що не повідомив футболісту про своє рішення.

Своєю чергою, 20-річний француз не збирається влітку залишати команду. Він готовий і надалі боротися за місце у складі та приносити користь клубу.

Крім того, Екітіке впевнений, що найближчим часом зможе пробитися до стартового складу, витіснивши звідти Неймара, у якого часто трапляються травми.

У поточному сезоні на рахунку француза три голи та три асисти у 20 матчах Ліги 1.

Раніше керівництво ПСЖ почало внутрішнє розслідування стосовно расистських висловлювань головного тренера команди.

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