ПСЖ розслідує звинувачення Галтьє у расизмі

Клуб ініціював внутрішнє розслідування

ПСЖ розпочав внутрішнє розслідування стосовно расистських висловлювань головного тренера команди Крістофа Галтьє, які він виголосив, коли працював у Ніцці.

Про це повідомляє RMC Sport.

Під час роботи в Ніцці Крістоф Гальтьє заявив спортивному директору Жюльєну Фурньє, що в команді "не може бути так багато чорношкірих і мусульман".

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі ініціював внутрішнє клубне розслідування стосовно цього. Боси парижан не хочуть поспішати з висновками і мають намір дізнатися, як все було насправді.

Повідомляється, що Аль-Хелайфі не знав про ці звинувачення, коли наймав Галтьє на роботу. В іншому випадку бос ПСЖ відмовився б від цієї кандидатури. Якщо інформація про слова Галтьє про чорношкірих гравців підтвердиться, тренера, найімовірніше, буде звільнено.

Нагадаємо, ПСЖ надав Галтьє два матчі на виправлення ситуації.