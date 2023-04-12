Уболівальники Реала підтримають Вальверде у матчі з Челсі

Джерело - tribuna.com.
Уболівальники Реала на матчі з Челсі у Лізі чемпіонів проведуть акцію на підтримку півзахисника Федеріко Вальверде.
Про це повідомляє Sport.es.
Фани підтримають хавбека оваціями після інциденту з гравцем Вільярреала Алексом Баеною, якого він вдарив в обличчя на стоянці.
Іспанець начебто у двох іграх поспіль провокував Федеріко словами про ускладнення вагітності її дружини, які були пару місяців тому.
Баена вже подав заяву у поліцію, Вальверде може отримати тривалу дискваліфікацію.
Відзначимо, що Вальверде розпочне матч з Челсі у стартовому складі.
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