Баена пояснив конфлікт із Вальверде

Хавбек Вільярреала Алекс Баена опублікував офіційну заяву щодо інциденту з Федеріко Вальверде.

Про це він розповів у Twitter.

Нагадаємо, що після матчу Реала і Вільярреала хавбек "жовтих" образив Вальверде, торкнувшись особистої теми. Після чого уругваєць дочекався Баену на парковці і вдарив по обличчю. Тепер Вальверде загрожує тривала дискваліфікація.

"Минулої суботи по завершенні матчу проти Реала на мене напав колега.

Після цієї події почали з'являтися деякі заяви, зроблені нібито кимось із його оточення, в яких йшлося про те, що я побажав болю члену його сім'ї.

Відтоді не було опубліковано жодного підтвердження цим словам, хоча інакше й бути не могло.

Нещастя було використано для виправдання агресії, і брехня б'є болючіше, ніж кулак. Завдана моїй родині шкода непоправна, їй немає виправдання. Надходили погрози, образи, навіть побажання смерті моїй родині.

Учора я повідомив про те, що сталося, поліції. Нехай правосуддя виконає свою роботу.

Зараз моя єдина мета - зосередитися на моїй роботі і допомогти клубу вирішити завдання", - написав Баена.