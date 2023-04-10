Півзахисника Реала можуть відсторонити на строк до шести місяців

Федеріко Вальверде може бути відсторонений від футболу

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде може отримати тривалу дискваліфікацію.

Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, що після матчу Реала і Вільярреала хавбек "жовтих" образив Вальверде, торкнувшись особистої теми. Після чого уругваєць дочекався Баену на парковці і вдарив по обличчю.

Державна комісія з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю розгляне справу Вальверде 17 квітня.

Будуть розглянуті два документи: медичний висновок і заява в поліцію. Справу буде кваліфіковано, як кримінальну, і в кращому разі Вальверде отримає штраф.

Водночас комісія може передати справу Королівській іспанській футбольній федерації, яка має право дискваліфікувати гравця на деяку кількість матчів.

В іншому випадку Комісія має право винести власний вирок. Мінімум, що загрожує хавбеку Реалу, заборона відвідувати спортивні об'єкти на термін від місяця до шести.

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