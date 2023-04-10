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Півзахисника Реала можуть відсторонити на строк до шести місяців

Федеріко Вальверде може бути відсторонений від футболу
Вчора 22:09 212 0
Півзахисника Реала можуть відсторонити на строк до шести місяців
#Вальверде, #Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде може отримати тривалу дискваліфікацію.

Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, що після матчу Реала і Вільярреала хавбек "жовтих" образив Вальверде, торкнувшись особистої теми. Після чого уругваєць дочекався Баену на парковці і вдарив по обличчю.

Державна комісія з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю розгляне справу Вальверде 17 квітня.

Будуть розглянуті два документи: медичний висновок і заява в поліцію. Справу буде кваліфіковано, як кримінальну, і в кращому разі Вальверде отримає штраф.

Водночас комісія може передати справу Королівській іспанській футбольній федерації, яка має право дискваліфікувати гравця на деяку кількість матчів.

В іншому випадку Комісія має право винести власний вирок. Мінімум, що загрожує хавбеку Реалу, заборона відвідувати спортивні об'єкти на термін від місяця до шести.

Актуально: Реал - Вільярреал 2:3: огляд матчу Ла-Ліги

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