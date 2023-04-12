УАФ вивчає можливість проведення Кубка України

Джерело - uaf.ua.
УАФ провела засідання з приводу можливого повернення розіграшу Кубка України в сезоні 2023/24.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Рішення поки що не прийнято, проте дати для проведення кубкових матчів нового сезону вже є.
Кубок України у сезоні 2021/22 був зупинений та не дограний після повномасштабного вторгнення росії, а у нинішньому сезоні турнір було вирішено не проводити.
УАФ зазначає, що минулої зими вела переговори з клубами щодо відновлення турніру у другій частині цього сезону, але учасники не підтримали цей варіант.
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