УАФ вивчає можливість проведення Кубка України

У Будинку футболу відбулося засідання Дирекції з проведення Кубку України, на якому обговорювалася можливість проведення турніру в сезоні-2023/2024.

УАФ провела засідання з приводу можливого повернення розіграшу Кубка України в сезоні 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рішення поки що не прийнято, проте дати для проведення кубкових матчів нового сезону вже є.

Кубок України у сезоні 2021/22 був зупинений та не дограний після повномасштабного вторгнення росії, а у нинішньому сезоні турнір було вирішено не проводити.

УАФ зазначає, що минулої зими вела переговори з клубами щодо відновлення турніру у другій частині цього сезону, але учасники не підтримали цей варіант.

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