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Зозуля: Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували

Роман Зозуля прокоментував кадри відрізання голови російськими окупантами українському полоненому.
Сьогодні 19:44 439 0
Зозуля: Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Роман Зозуля відреагував на страту українського військовополоненого російською армією.

Про це він розповів у Telegram.

"Я не буду викладати відео, де свинорилі ріжуть нашого героя. Я не можу. Просто біль та злоба. Хочу сказати лише одне – це не люди. Це навіть не покидьки.

Це сміття. Весь народ цієї нації, хто і досі підтримує війну – сміття. Їх не можна жаліти.

Це відео не може зламати нас. Воно тільки згуртує та згенерує ще більше люті та гніву. Тепер наші воїни будуть нищити вас ще більше. Без жалю, без зайвих думок – нищити. А народу потрібно перевести свою лють в донати. Ще більше допомагати нашій армії.

Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували.

Друзі – гуртуємось і донатимо на перемогу! На помсту!" – написав Зозуля.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах було опубліковано шокуюче відео, на якому окупанти відрізають голову полоненому бійцеві ЗСУ. Звірство приписують диверсійно-штурмовій розвідувальній групі неонацистського спрямування "Русич".

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