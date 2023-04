Манчестер Юнайтед, Арсенал та Тоттенгем цікавляться Ольмо

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо та його представники розглядають варіант з трансфером гравця в один із клубів АПЛ

Про це повідомляє Bundesliga Latest.

24-річним іспанцем цікавляться Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Арсенал.

Dani Olmo, his father and his agents are also considering approaches from England, despite the midfielder's desire to return to Spain. Man United, Tottenham, and Arsenal have asked to hear Olmo's plans. The 24-year-old tendency goes towards an exit, according to @SPORTBILD. pic.twitter.com/v2Vi9WZ8ll