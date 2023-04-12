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Манчестер Юнайтед, Арсенал та Тоттенгем цікавляться Ольмо

Іспанець може продовжити кар'єру в АПЛ
Сьогодні 10:41 278 0
Манчестер Юнайтед, Арсенал та Тоттенгем цікавляться Ольмо
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Манчестер Юнайтед, #Ольмо, #РБ Лейпциг, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо та його представники розглядають варіант з трансфером гравця в один із клубів АПЛ

Про це повідомляє Bundesliga Latest.

24-річним іспанцем цікавляться Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Арсенал.

Ольмо хотіла підписати каталонська Барселона.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Лейпцига зацікавив Реал.

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