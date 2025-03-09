Рома з Довбиком перемогла Емполі з Коваленком, Наполі переграв Фіорентину в 28 турі Серії А

У неділю, 9 березня, програма 28 туру італійської Серії А продовжилася чотирма матчами.

Верона та Болонья не порадували вболівальників видовищним футболом. Проте це не завадило їм організувати одразу три голи. Більшість з них забили гості, які здобули перемогу та закріпилися на шостій сходинці таблиці.

Згодом відбувся поєдинок одного з лідерів італійського чемпіонату, а саме Наполі. Команда Антоніо Конте приймала Фіорентину, яка не завдала багато проблем. У підсумку – перемога неаполітанців 2:1, які продовжують відставати на одне очко від Інтера.

На "Стадіо Карло Кастеллані" Емполі приймав Рому. Віктор Коваленко та Артем Довбик залишилися на лавах запасних своїх команд, але вийшли на поле по ходу другого тайму. На жаль, вони ніяк не повпливали на результат цього матчу, який був визначений вже на 23-й секунді, коли Матіас Суле забив єдиний гол.

Ігровий день в Італії закриватиме протистояння Ювентуса та Аталанти. Ця гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

28 тур, 9 березня

Верона – Болонья 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Одгор, 0:2 – 78 Камб'ягі, 1:2 – 80 Москера.

Вилучення: 70 Валентіні (Верона, друга жовта картка).

Наполі – Фіорентина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Лукаку, 2:0 – 60 Распадорі, 2:1 – 66 Гудмундссон.

Емполі – Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 1 Суле.

21:45 Ювентус – Аталанта

Нагадаємо, що вчора Мілан та Інтер видали майже ідентичні матчі, в яких вони програвали з рахунком 0:2. Але у підсумку міланські команди виграли.