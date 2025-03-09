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Атлетико несподівано програв Хетафе у матчі 27 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 9 березня 2025, 17:33
Атлетико несподівано програв Хетафе у матчі 27 турі Ла Ліги

У суботу, 9 березня, п'ятьма матчами продовжився 27-й тур іспанської Ла Ліги.

Вже у першому поєдинку відбулася сенсація, адже один з претендентів на чемпіонство Атлетико несподівано поступився Хетафе.

"Матрацники" першими відкрили рахунок на 75-й хвилині зустрічі завдяки голу Сорлота з пенальті, однак через 2 хвилини залишилися у меншості після вилучення Корреа. Цього вистачило супернику, який зміг скористатися перевагою, забивши двічі з 88 по 90, здобувши у підсумку перемогу.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
27 тур, 9 березня

Хетафе – Атлетико 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 75 Сорлот (пен), 1:1 – 88 Арамбаррі, 1:2 – 90 Арамбаррі

Вилучення: 88 – Корреа (пряма червона)

Сьогодні відбудуться ще чотири матчі:

  • Реал Мадрид – Райо Вальєкано
  • Атлетик – Мальорка
  • Бетіс – Лас-Пальмас
  • Реал Сосьєдад – Севілья

Раніше стало відомо, що матч 27-го туру Ла Ліги 2024-25 між Барселоною та Осасуною 8 березня не відбувся через раптову смерть лікаря каталонського клубу.

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