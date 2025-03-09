Останні тафгаї АПЛ: як грали, билися, а потім їли морозиво Рой Кін та Патрік Вієйра

Суперництво Роя Кіна та Патріка Вієйра було одним із найжорсткіших у футболі кінця 1990-х та початку 2000-х. Вони забивали, віддавали, вилучалися і творили історію, про яку нинішні Арсенал та Манчестер Юнайтед можуть хіба мріяти.

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Знайомство

Це була перша їхня очна гра – лютий 1997-го.

Рой Кін – остання зірка, яку запалив Браян Клаф у Ноттінгемі – вже мав за плечима два титули АПЛ з Ман Юнайтед. Вієйра ж перейшов із Мілана у 96-му майже без імені, хоча до того в Каннах став капітаном лише в 19 років.

Вже після перших стиків Кін зрозумів – Патрік приїхав до АПЛ не ноги прибирати.

У тому матчі в них були дивні напарники в центрі поля: поруч з Кіном вийшов Бекхем, а компанію Вієйра склав Бергкамп. В підсумку краще спрацювала задумка Алекса Фергюсона – тоді ще не сера. Енді Коул й Уле-Гуннар Сульшер забили потрібні голи – 2:1.

"Як тільки Кін та Бекхем зігралися в центрі, вони просто розірвали захист Арсенала", – констатував кореспондент The Guardian Девід Лейсі.

Вієйра це запам'ятав. Того сезону його номінували на найкращого молодого гравця ліги, а Кіна – на "дорослий" приз. МЮ також здобув і чемпіонство, після чого Ерік Кантона пішов з футболу, і Рой отримав від Фергюсона капітанську пов'язку.

Тим часом в Арсеналі мсьє Венгер лише розбудовував нову команду – він нещодавно прибув з Японії.

Два підкати

У сезоні-1997/98 Кін та Вієйра не перетнулися, бо вже у 9-му турі ірландця зламали.

Розрив хрестів – травма, яку долають не всі.

Альф-Інге Голанд, батько Ерлінга, підкотився тоді під Кіна, а коли той впав, ще й навис над ним і кричав, аби Рой вставав і не симулював.

Арсенал у той-самий час віднайшов баланс в півзахисті завдяки зв'язці Вієйра та Еммануеля Петі, і в очному матчі в листопаді 1997-го переграв МЮ – 3:2. Патрік забив видатний гол з-за меж штрафного – Шмайхель не встиг навіть підняти руки.

"Як виграти АПЛ? А треба опинитися попереду МЮ, в цьому вся суть," – не видумував француз.

Фергюсон же впродовж сезону чи не щодня сварився з Венгером – казав, що тому "слід приберегти свою думку для чемпіонату Японії". Авжеж, через нерви. Без свого капітана МЮ розклеївся, втратив 11 очок переваги і віддав Арсеналу чемпіонство та Кубок.

Кін зміг повернутися лише через 8 місяців – перед стартом нової АПЛ-1998/99.

Для Голанда то була найгірша новина в житті. Рой помстився в 2001-му – та так, що Альф-Інге вимушено завершив кар'єру. Навіть зараз на цей удар дивитися страшно.

Обрізка Вієйра і требл МЮ

Кін грав жорстоко, але й ефективно. У сезоні без нього Ман Юнайтед не здобув нічого. З ним – виграв абсолютно все.

Сезон-1998/99 – історичний завдяки треблу, увінчаному 2:1 з Баварією в фіналі ЛЧ.

При цьому в АПЛ Арсенал довго чинив спротив і у вересні 98-го навіть переміг вдома 3:0. Вієйра тоді заробив вилучення для Нікі Батта і домінував у боротьбі; його визнали найкращим гравцем матчу. Спроби Кіна якось залякати Патріка не працювали – вони впиралися головами і так стояли по кілька секунд.

"Зустріч Кіна з Вієйра – найбільша порохова бочка в Англії з часів Гая Фокса", – жартувала Daily Mirror.

Вже в матчі другого кола на "Олд Траффорд" градус ще зріс, і вони дивом не влучили один одному по обличчю, перш ніж Енді Коул встановив на табло 1:1.

Зараз це було б обопільне вилучення, але тоді так зароджувалася повага. Навесні 1999-го перед півфіналом Кубка Вієйра визнав:

"Мені подобається грати проти Роя Кіна. Він чудовий суперник. Як і я, він хоче перемагати, і ми провели кілька хороших боїв, але завжди після гри він підійде і потисне мені руку. Мені це подобається, я це поважаю. Він один із найкращих півзахисників, яких я зустрічав, і, можливо, найскладніший, проти якого я грав".

Їхній перший півфінал завершився внічию 0:0, причому судді вкрали у Кіна гол через неіснуючий офсайд.

Натомість у матчі-відповіді Роя вилучили за брутальні підкати в ноги Бергкампу й Овермарсу, сам Деніс не реалізував пенальті, але головним антигероєм все одно став не він, а Вієйра – за "пас" на Гіггза, після якого Раян зробив ось це.

"І чому ніхто з ваших просто його не зрубав?" – допитувався Рой через багато років, а очі Патріка блищали від люті.

Домінатор Кін

Вважається, що найкращий свій матч Рой провів проти Ювентуса в другому півфіналі ЛЧ-1998/99.

Чи це точно так? З Арсеналом у серпні 99-го виглядало не гірше. Двічі Рой тоді вривався із глибини – і двічі забивав.

Вієйра відповідав на це корпусом, ліктями, а часто й гарними фінтами, що особливо злили Кіна. Кілька разів вони були на межі, але арбітр Грем Пол навіть жовті картки з кишені не дістав, за що йому дякували обидва табори.

"Приголомшливі бої Кіна з Вієйра були чимось надзвичайним, і це найкраща з можливих реклам для збереження фізичного контакту у футболі", – писала The Independent.

Також і помічник Фергюсона Стів Макларен лише знизував плечима: "Рой та Патрік просто хочуть перемогти більше, ніж усі інші".

МЮ в ті роки більше не вигравав ЛЧ, але в АПЛ йому рівних не було – і в 2000-му, і в 2001-му.

Арсенал відповідав епізодично, як-от із шедевром Тьєррі Анрі – можливо, найкращим голом, що забивали коли-небудь в цих протистояннях.

МЮ грав системніше і, наприклад, в лютому 2001-го переміг "Канонірів" 6:1, коли Кін оформив 1+1. Вієйра бився, але Петі поруч вже не було, а Еду – ще не було.

Решта АПЛ спостерігала цю битву гігантів без змоги в неї реально втрутитись.

"Вони були не просто двома крутими пізвахисниками – вони були найкращими півзахисниками у світі", – казав потім Стівен Джеррард.

Непереможні та спроба домовитися

Арсенал повернув собі звання чемпіона в травні 2002-го – і то прямо на "Олд Траффорд".

Сільвен Вільтор тоді забив золотий гол, а Вієйра затоптав усіх в середині поля, виборовши для своїх м'яч і простір. Такою тоді була АПЛ – менше тактики і більше боротьби. Преса й менеджери стежили за зіткненнями в центрі не менше, ніж за фінтами попереду.

"Вієйра... хороший був гравець. Я мав знати, що я в найкращій формі, аби протистояти йому. Він міг бути бридким, міг вдарити в ногу і забити гол. Він кидав виклик різними способами. То був мій найскладніший суперник", – визнає Кін.

У 2003-му він та МЮ взяли в "Канонірів" реванш і повернули чемпіонство до Манчестера.

Також "Червоні дияволи" здобули і Суперкубок-2003, вигравши серію пенальті.

Ну, але попереду були The Invincibles – "Непереможні".

У АПЛ-2003/04 Арсенал не програв жодного матчу, хоча й був до того близьким у вересні 2003-го – звісно, проти МЮ. Вієйра вже був капітаном, посівши місце Тоні Адамса, але занервував і намагався вдарити ван Ністелроя, за що отримав червону. Йому пощастило, що у більшості Рууд з точки вгатив у поперечину – і все завершилось нічиєю 0:0.

Вже навесні у 2-му колі їхня зустріч не мала такого значення, бо Арсенал вбив інтригу раніше, тож перед грою Вієйра підійшов до Кіна:

"Давай хоч сьогодні без зайвого, га?"

Камера зловила, як обоє засміялися. Їм було в кайф це протистояння.

Бійка в тунелі

Хто з них у підсумку кого переміг – то до фанів питання.

Тоді, у 2000-х, Кіна, Вієйра і всю культуру футбольних тафгаїв переміг насамперед час. Наступала ера інших хавбеків – таких, як Сеск Фабрегас.

У жовтні 2004-го після скандальної перемоги МЮ над Арсеналом 2:0 у підтрибунному тунелі сталася бійка, і хтось швирнув куском піци в лице Фергюсону. 13 років розслідували, поки Сеск не зізнався:

"Мені було 18, я був худим і лише дивився, як Ріо, Тьєррі, Сол та інші великі хлопці збираються битися. Я не знав, що робити, і просто жбурнув піцу кудись в сторону, де були гравці МЮ. Ні в кого конкретно я не цілився".

About you throwing pizza at Sir Alex Ferguson?



Cesc Fabregas: "I've talked about it enough [laughs]."



Roy Keane: "Cesc, you're lucky I wasn't there that day."



(via @TrendEPL ) pic.twitter.com/nvjjBURdLB — Doc (@karthikadhaigal) January 22, 2023

А от старше покоління ще й як цілилося.

Останній танець Кіна з Вієйра в АПЛ припав на 25-й тур сезону-2004/05, і це теж був підтрибунний тунель, де все розпочав Робер Пірес, що став задирати Гарі Невілла:

"Тобто, ти виходиш? А найсильніші грати будуть чи ні?"

"Одна справа – коли залякують перед грою, інше – коли знущаються. Вони вибрали нашу найслабшу ланку", – розповідає Кін, який негайно пішов "розбиратися" з Піресом, але дорогою його перепинив Вієйра і нібито облив водою з пляшки.

Після того почалося пекло, і арбітр Грем Пол – щастило йому на ці матчі – опинився в гущі гравців, що вже забули про футбол і визначали сильнішого прямо тут.

"Зачепиш Робера – я дістану тебе", – кричав Вієйра, але жовту до виходу на поле отримав тільки Кін.

Ну, і ще Рой досі бідкається, що всі пам'ятають тунель, але не згадують, що попри ранній гол Патріка саме МЮ тоді переміг, і то дуже красиво – 4:2 з дублем юного Роналду.

Морозиво у Варшаві

Голи Кріштіану, паси Сеска, чемпіонство Челсі з Моурінью в 2005-му – це починалася нова ера в АПЛ.

Час Кіна та Вієйра остаточно сплив у травні 2005-го в фіналі Кубку, де Патрік п'ятим пенальті приніс "Канонірам" перемогу і трофей, після чого відбув до Ювентуса.

Лише на сезон довше протримався Рой – його останнім клубом став Селтік.

Чи треба казати, що за наступні 20 років матчі МЮ та Арсенала навіть не наблизилися за рівнем та напругою до баталій кінця 90-х? Сьогодні це й поготів поєдинок команди із зони ЛЧ проти дуже багатого борця за виживання.

Тим часом Кін та Вієйра, вже помітно постарілі, на Євро-2012 бродили Варшавою і мирно їли морозиво в перервах між включеннями на британському ТБ. Мабуть, вони були найбільш аномальною парою експертів з усіх, що були на турнірі.

"Для мене це неймовірно, – казав Венгер. – Раніше вони нагадували двох боксерів, які були ладні вбити один одного".

Авжеж, їхня передісторія забезпечила височенні рейтинги.

Понад те, навіть сьогодні на ТБ іноді влаштовують зустрічі Вієйра з Кіном, аби десь розпалити обох і заставити бовкнути зайве. Остання така була в вересні 2024-го на Sky Sports.

Roy Keane saying Patrick Vieira had more international caps than him because France got to more tournaments



Vieira responds with saying he never walked out of a tournament



😳💀😭 pic.twitter.com/FyxeL4Y3FR — IrishPropaganda🇮🇪⚽️ (@IrishPropaganda) June 10, 2024

"Думаю, Рой боявся мене і моїх прийомів", – ляпнув Вієйра.

"Патріку, не тіш себе ілюзією. Не вистачало ще мені тебе боятися", – засміявся Кін.

Так-от і продовжують.

А ще обоє погоджуються, що протистоянь, на кшталт їхнього, дуже не вистачає МЮ та Арсеналу сьогодні, бо "нема напруги" і на полі гравці "занадто добрі".

Чи це справді так?

Якщо чесно, то навіть 20-25 років тому майже всі гравці АПЛ були "занадто добрими" на фоні Кіна та Вієйра. Тому-то і згадують цю парочку до сьогодні.