Третю ракетку України ледь не депортували з США

Українська тенісистка Даяна Ястремська (46) розповіла про інцидент, який стався з нею в аеропорту США, після якого її ледь не депортувати назад в Україну.

Про це вона повідомила у коментарі BTU.

"Я летіла до Штатів маршрутом Ніцца-Стамбул, Стамбул-Сан Франциско і після прильоту мене хотіли депортувати в Україну, бо хтось через Інтерпол офіційно подав заяву до США, що мій паспорт із візою втрачено. Насправді це не так, мій паспорт був у мене на руках і взагалі ніколи не губився. Я провела чотири години в аеропорту в поліції, чекаючи на якісь результати. За законом, у США, якщо паспорт вважається у системі загубленим, то американська віза стає автоматично недійсною. Мені її закреслили і чесно кажучи, я думала, що все, припливли, летимо назад", – розповіла Даяна.

Хоча, додала тенісистка, насправді віза мала ще діяти два роки.

"Через чотири години мені дають папір, у якому зазначено, що я можу перебувати у США шість місяців, після чого візу треба переробити. Було нервозно та напружено, прямо як у фільмах. Найцікавіше, що в системі вони не бачили від кого надійшла інформація, що мій паспорт було втрачено. Дякую американцям, що впустили, бо зараз я просто могла б сидіти вже вдома", – розповіла Ястремська.

Нагадаємо, в США Ястремська бере участь у турнірі вта 1000 в Індіан-Веллсі. У другому колі українка здолала представницю Тунісу Онс Жабер. Далі вона зіграє проти другої ракетки світу Іги Швьонтек.

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