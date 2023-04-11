Реал хоче підписати вихованця Барселони

Контракт Дані Ольмо з РБ Лейпциг закінчується у 2024 році, і він ще не прийняв пропозицію про продовження.

Півзахисник Лейпцига Дані Ольмо зацікавив Реал.

Про це повідомляє Relevo.

Мадридський клуб відкрив попередні контакти з представником гравця.

Раніше спортивний директор німецького клубу Макс Еберль висловив бажання продовжити співпрацю з іспанцем, на що сам Ольмо висунув низку умов. Гравець хоче бачити чіткий спортивний проєкт, який дозволив би РБ Лейпциг всерйоз боротися за титули. Саме це йому пообіцяли в січні 2020 року, коли він переходив у РБ Лейпциг із загребського Динамо. Повідомляється, що економічний фактор для нього на даному етапі професійної кар'єри вторинний.

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Згідно з джерелом, Еберль запевнив Ольмо в тому, що все буде саме так – сам Дані буде перебувати в центрі всього проєкту.

Контракт Ольмо з РБ Лейпциг розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що з 2007 до 2014 року Дані перебував в академії Барселони, звідки перебрався в загребське Динамо.