Барселона зустрічалися з представниками Ольмо

Барселона зацікавлена у підписанні півзахисника Лейпцига Дані Ольмо.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нещодавно представники каталонців зустрічалися з агентами 24-річного іспанця, щоб переконати футболіста не підписувати новий контракт з німецьким клубом, який спливає в червні 2024-го.

Барселона не може витрачати суттєві суми на ринку через проблеми з фінансовою звітністю, тому найближчим часом розраховуватиме тільки на безкоштовні або не дуже дорогі трансфери.

Лейпциг своєю чергою хоче продати футболіста за 40 млн євро цього літа на тлі інтересу з боку "Реала" та "Баварії".

Нагадаємо Барселона попросить Альбу піти на зниження зарплати.