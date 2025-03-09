Штефела: Дорощук – звір, між нами точно розпочалося протистояння

Чеський стрибун у висоту Ян Штефела висловив своє захоплення новим чемпіоном Європи в приміщенні в особі Олега Дорощука.

Слова 23-річного чеха наводить Суспільне.

Вчора Штефела та Дорощук конкурували за золоту медаль континентальної першості. Боротьба завершилася перемогою українця, якому того дня не було рівних. Про це і заявив Ян.

"Я нормально ставлюся до другого місця. Друге місце, у мене медаль. Вітаю Олега (Дорощука), він – звір. Сьогодні йому вдалося це зробити, він у гарній формі", – сказав Штефела.

Чеха попросили прокоментувати протистояння з Дорощуком, яке вже стало очевидним. Місяць тому на етапі Континентального туру в приміщенні чеського Тржинця Штефела здобув "золото", а Дорощук та Дмитро Нікітін отримали "срібло" та "бронзу" відповідно.

"Перемога над Дорощуком у Тржинеці? Так, (виглядає як початок протистояння), але це змагання. Це нормальна ситуація між конкурентами. Так, всередині змагань можуть бути протистояння. Після перемоги у фіналі я привітав його. Він у чудовій формі, і ось тому так і вийшло".

Раніше Олег Дорощук поділився емоціями від історичного для України "золота" чемпіонату Європи з легкої атлетики.

Нагадаємо, що сьогодні Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи у стрибках у висоту. Ця перемога стала для української спортсменки вже третьою на континентальній першості.